«Культ еды нужно сокращать» Отеки, боль и усталость во всем теле. Чем грозят россиянам новогодние застолья и как их пережить?

Новогодние каникулы — время традиционных застолий, часто приводящих к перееданию. Как сохранить здоровье и фигуру во время праздников и вернуться к привычному рациону после них, а также какие стратегии помогут справиться с искушением и не съесть лишнего, «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии