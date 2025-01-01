«Культ еды нужно сокращать» Отеки, боль и усталость во всем теле. Чем грозят россиянам новогодние застолья и как их пережить?

Новогодние каникулы — время традиционных застолий, часто приводящих к перееданию. Как сохранить здоровье и фигуру во время праздников и вернуться к привычному рациону после них, а также какие стратегии помогут справиться с искушением и не съесть лишнего, «Ленте.