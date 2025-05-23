Весна с двойным дном: как сезон аллергии 2025 года стал испытанием для миллионов россиян Ирина ВальковаВесна, которую традиционно ждут как время обновления и пробуждения природы, в 2025 году принесла с собой совсем иные эмоции для миллионов россиян — тревогу, раздражение и усталость.