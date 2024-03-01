Предприниматель оценила предложенную Путиным амнистию за дробление бизнеса

Известия/Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин объявил амнистию за дробление бизнеса, поэтому люди могут перейти на общую систему налогообложений без начислений за прошлый период, заявила РЕН ТВ ведущий эксперт-практик ВЭД, предприниматель Анна Фомичева.
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