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Предприниматель оценила предложенную Путиным амнистию за дробление бизнеса

Предприниматель оценила предложенную Путиным амнистию за дробление бизнеса

Известия/Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин объявил амнистию за дробление бизнеса, поэтому люди могут перейти на общую систему налогообложений без начислений за прошлый период, заявила РЕН ТВ ведущий эксперт-практик ВЭД, предприниматель Анна Фомичева.

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