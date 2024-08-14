Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Если это правда, то хорошо!! САНИТАРНАЯ ЗОНА должна быть до Львова. А сам Львов  пусть станет Украиной. И хватит с ни...Наш десант ВДВ уж...
  • Андрей
    как то не до смеха...Хотите поржать?
  • Барма Лей
    Ничего ржачного в этой статье НЕТ.                                    ИДИОТЫ.Хотите поржать?

Это уже за гранью: Губерниев назвал недовольных ОИ гов*ом. Люди собрались обращаться к Бастрыкину

Это уже за гранью: Губерниев назвал недовольных ОИ гов*ом. Люди собрались обращаться к Бастрыкину

Похоже, Дима Губерниев совсем попутал берега. Сначала он просто восхвалял Олимпиаду и называл всех несогласных с его мнением "оголтело-квасными", а теперь скатился до открытых и грязных оскорблений.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Какое неприятрое создание эта медийная личность. Зачем его допускают на государственные каналы. Для него, как я понимаю, спорт это только шоу для зарабатывания денег и загран командировок. Ни спортсменов, ни их титанического труда, ни их борьбы, в которую вмешивается политика его не интерисуют. Для него это просто материал для хайпа. Я так думаю. Бесполезная личность.
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22 час.
Николай Кучков
Просто лишите диму репортажей и выхода в цетральное ТВ,пусть поработает в районной газете спортивным обозревателем Чукотского района!..
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21 час.

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