Это уже за гранью: Губерниев назвал недовольных ОИ гов*ом. Люди собрались обращаться к Бастрыкину

Виктор Гайдуков

Какое неприятрое создание эта медийная личность. Зачем его допускают на государственные каналы. Для него, как я понимаю, спорт это только шоу для зарабатывания денег и загран командировок. Ни спортсменов, ни их титанического труда, ни их борьбы, в которую вмешивается политика его не интерисуют. Для него это просто материал для хайпа. Я так думаю. Бесполезная личность.