«Капиталистический забор»

Почему в средневековой, а также в Англии Нового времени «забор», то есть огораживание земельных участков, носило капиталистический характер, а вот во Франции в это же время никаким капитализмом даже и не пахло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии