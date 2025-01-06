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«Капиталистический забор»

«Капиталистический забор»

Почему в средневековой, а также в Англии Нового времени «забор», то есть огораживание земельных участков, носило капиталистический характер, а вот во Франции в это же время никаким капитализмом даже и не пахло.

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