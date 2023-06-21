Этот таинственный мир

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Свежие комментарии

  • ММ
    Ньютона можно не бояться, а вот Эйнштейна и атомной бомбы.. Нейросети уже могут создавать "живое" лицо и говорить гол...Бояться искусстве...
  • Владимир Евтушенко
    какой  гигантский  труд  вложен  в  них.Лунмынь
  • Boris Max
    Ну правильно... не можем доказать, давай приравняем к цирковому фокусу...Почему все больше...

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