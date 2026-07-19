Мария Иванова Победить нас на поле боя на территории Украины они отчаялись, теперь хотят развалить нас изнутри.
Украина и Запад сейчас усиленно и ускоренно работают на раскачку ситуации внутри России.У них сильно подгорает...
Комментарии
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Артур Будаев
Мы-то сидим ровно и не дышим. На окраине ещё хуже. Но, по всей видимости, чем больше мёртвых какелов. тем больше они нас будут атаковать. В отместку.
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2 м.
Владимир Абрамчук
Артур Будаев
Мы-то сидим ровно и не дышим. На окраине ещё хуже. Но, по всей видимости, чем больше мёртвых какелов. тем больше они нас будут атаковать. В отместку.
Тебя еще не забусили, вражина ты бандеровская?
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2 м.
Александр Симаков
Артур Будаев
Мы-то сидим ровно и не дышим. На окраине ещё хуже. Но, по всей видимости, чем больше мёртвых какелов. тем больше они нас будут атаковать. В отместку.
Мервые какелы не смогут атаковать нас в отместку, потому что они мертвые. И чем больше на окраине будет этих самых мертвых какелов, тем меньше окраина будет нас атаковать - живих-то какелов, которые атакуют, всё меньше. А почему ты сидишь не дышишь, мертвых какелов боишься?
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2 м.
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