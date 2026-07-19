Украина и Запад сейчас усиленно и ускоренно работают на раскачку ситуации внутри России.У них сильно подгорает...

Мы-то сидим ровно и не дышим. На окраине ещё хуже. Но, по всей видимости, чем больше мёртвых какелов. тем больше они нас будут атаковать. В отместку.

Мы-то сидим ровно и не дышим. На окраине ещё хуже. Но, по всей видимости, чем больше мёртвых какелов. тем больше они нас будут атаковать. В отместку.

Александр Симаков

Артур Будаев Мы-то сидим ровно и не дышим. На окраине ещё хуже. Но, по всей видимости, чем больше мёртвых какелов. тем больше они нас будут атаковать. В отместку.

Мервые какелы не смогут атаковать нас в отместку, потому что они мертвые. И чем больше на окраине будет этих самых мертвых какелов, тем меньше окраина будет нас атаковать - живих-то какелов, которые атакуют, всё меньше. А почему ты сидишь не дышишь, мертвых какелов боишься?