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Сергей Терехов: «В России средняя зарплата по регионам – 10-15 тысяч. Страна богата ресурсами, не знаю, почему все так. Печально»

Сергей Терехов высказался об уровне жизни в России. – Что нужно изменить в нашем детском футболе, кроме того, что убрать игры на результат? – Зарплату тренеров в провинции.

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