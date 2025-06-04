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"Разведпризнак налицо": Ведущего "Соловьёв Live" облили кефиром возле англиканского храма в Москве

"Разведпризнак налицо": Ведущего "Соловьёв Live" облили кефиром возле англиканского храма в Москве

Царьград ФОТО: © RAZMIK ZACKARYAN/ GLOBALLOOKPRESS Активист одной из партий с возгласом: "Вали из России к своему брату-предателю!" облил кефиром обозревателя канала "Соловьёв Live" Бориса Якеменко.

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Так есть до казательства что он шпион?
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