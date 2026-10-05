Происшествия
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Происшествия

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В Хабаровском районе полицейские задержали курьера мошенников, который забрал у вдовы участника СВО порядка 2,8 млн рублей

В середине сентября текущего года 30-летней жительнице села Мирное поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что ей необходимо получить медаль за супруга, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

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