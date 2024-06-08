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Новый анализ крови может предсказать, вернется ли рак молочной железы

Новый анализ крови может предсказать, вернется ли рак молочной железы

Новый анализ крови может предсказать, вернется ли рак молочной железы Максим МорозовНовые исследования показывают, что новый анализ крови может предсказать возвращение рака молочной железы за годы до того, как он обнаружится при сканировании.

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