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Царьград

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Комсомольчанин получил 13 лет за финансирование Украины в СВО

Комсомольчанин получил 13 лет за финансирование Украины в СВО

Житель Комсомольска-на-Амуре был осужден на 13 лет за государственную измену. 26-летний гражданин обвиняется в финансовой поддержке Украины для закупки оружия, используемого против Вооружённых сил России в ходе Специальной военной операции.

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