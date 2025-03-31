Комсомольчанин получил 13 лет за финансирование Украины в СВО

Житель Комсомольска-на-Амуре был осужден на 13 лет за государственную измену. 26-летний гражданин обвиняется в финансовой поддержке Украины для закупки оружия, используемого против Вооружённых сил России в ходе Специальной военной операции.
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