Отличившихся в СВО росгвардейцев могут наградить участками в Крыму

Известия/Александр Полегенько Отличившиеся в ходе спецоперации по защите Донбасса сотрудники Росгвардии смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Известия/Александр Полегенько Отличившиеся в ходе спецоперации по защите Донбасса сотрудники Росгвардии смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
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