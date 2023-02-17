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Отличившихся в СВО росгвардейцев могут наградить участками в Крыму

Отличившихся в СВО росгвардейцев могут наградить участками в Крыму

Известия/Александр Полегенько Отличившиеся в ходе спецоперации по защите Донбасса сотрудники Росгвардии смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

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