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Медведев заявил, что США стали глобальной санкционной неометрополией и нарушают суверенитет третьих стран

Медведев заявил, что США стали глобальной санкционной неометрополией и нарушают суверенитет третьих стран

Также он полагает, что Запад искусственно создает экономические кризисыИзбавить Украину от неоколониальных оков Запада получится только после выполнения всех задач СВО, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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