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The Eurasia Daily news agency

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What will be included in the EU's largest "black list" against Russia — Kallas

What will be included in the EU's largest "black list" against Russia — Kallas

The EU foreign ministers will adopt today, October 12, the largest package of sanctions against Russia since the beginning of SMO, which will include 1,600 companies and individuals.

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