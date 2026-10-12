What will be included in the EU's largest "black list" against Russia — Kallas

The EU foreign ministers will adopt today, October 12, the largest package of sanctions against Russia since the beginning of SMO, which will include 1,600 companies and individuals.
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