Официальный представитель МИД России оценила потуги Госдепа по "отмазыванию" Киева от терактов.Госдепартамент США и Белый дом продолжают утверждать, что к террористическому акту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастны экстремисты ИГИЛ*, но ни в коем случае не небратья в Незалежной.