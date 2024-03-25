Официальный представитель МИД России оценила потуги Госдепа по "отмазыванию" Киева от терактов.Госдепартамент США и Белый дом продолжают утверждать, что к террористическому акту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастны экстремисты ИГИЛ*, но ни в коем случае не небратья в Незалежной.
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