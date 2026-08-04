Рианна опубликовала рекламную кампанию нижнего белья Savage&Fenty с полупрозрачным боди

Рианна представила рекламную кампанию Savage&Fenty Барбадосская певица и предпринимательница Рианна опубликовала в своем Instagram рекламный пост, посвященный нижнему белью из коллекции собственного бренда Savage&Fenty.
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