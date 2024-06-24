Человек упал в реку, но на помощь ему пришел маленький слоненок: видео

Сотрудник национального парка Даррик Томпсон упал в реку, проходящую рядом со стойбищем слонов. Уже в следующую минуту на помощь человеку бросился маленький 5-летний слоненок, а всю ситуацию удалось снять на видео.
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