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Человек упал в реку, но на помощь ему пришел маленький слоненок: видео

Человек упал в реку, но на помощь ему пришел маленький слоненок: видео

Сотрудник национального парка Даррик Томпсон упал в реку, проходящую рядом со стойбищем слонов. Уже в следующую минуту на помощь человеку бросился маленький 5-летний слоненок, а всю ситуацию удалось снять на видео.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Так трогательно!!!!
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5 час.
Элеонора Коган
Умница слониха!!!!Слоны всё хорошо понят, особенно добро!!!!
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5 час.

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