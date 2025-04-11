ОСН: темный шоколад, острый перец и еще несколько продуктов повышают настроение

Определенные продукты могут помочь человеку справиться со стрессом и улучшить его настроение. В их числе - острый перец, темный шоколад, брокколи и другие, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.
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