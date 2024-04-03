Гол Домагоя Виды, 2 мяча за 3 минуты после грубых ошибок, драка в концовке: смотрите обзор матча «Панатинаикос» – АЕК на Спортсе

АЕК открыл счет на 5-й минуте – забил хорватский защитник Домагой Вида, в середине первого тайма «Панатинаикос» отыгрался и вышел вперед в течение трех минут, воспользовавшись ошибками защитника Ароля Мукуди.
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