Три украинских следа в арабо-израильской войне

Идёт третий день палестино-израильского кровавого противостояния, очень похожего на полноценную войну, и казалось бы, причём здесь Украина? А она всё равно присутствует, и в войне уже заметны, как минимум, три украинских следа.
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