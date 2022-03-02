Виделль о 2:3 с «Барысом»: «Не сыграли так хорошо, как можем. Большинство в плей-офф должно работать лучше»

Линус Виделль считает, что «Металлург» должен прибавить при игре в большинстве.  Шведский форвард прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3, 0-1 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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