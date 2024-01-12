В Якутии женщина подала в полицию 93 заявления о побоях и нападениях

10 января она обратилась в полицию с жалобой о нанесённых ей таксистом телесных повреждениях.Жительница Якутска 93 раза обращалась в полицию с заявлениями об изнасилованиях, побоях и оскорблениях, факты которых позже не подтверждались.
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