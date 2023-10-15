Блогеры устроили битву культового Peugeot 205 GTI и легендарного Suzuki Jimny

В каждом классе автомобилей и в каждой эпохе автомобилестроения есть свои легенды. Среди «горячих хэтчбеков» одной из икон является французский Peugeot 205 GTI, а поклонники внедорожников высоко ценят японский Suzuki Jimny.
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