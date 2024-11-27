25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большинстве рек Беларуси преобладает рост уровней воды. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.