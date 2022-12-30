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Экономист ЦМАКП Белоусов объяснил "странность" инфляции в России ростом теневых расчетов

Экономист ЦМАКП Белоусов объяснил "странность" инфляции в России ростом теневых расчетов

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов заявил о наличии в России признаков развития сектора теневых расчетов.

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