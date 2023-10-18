В Тверской области полицейские и представители общественности встретились со студентами университета

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с представителями общественности провели профилактическую беседу со студентами Тверского государственного медицинского университета.
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