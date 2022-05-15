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Ориги сообщил боссам «Ливерпуля», что уйдет летом. «Милан» работает над последними деталями сделки

Дивок Ориги покинет «Ливерпуль» летом и перейдет в «Милан». Как пишет журналист Фабрицио Романо, бельгийский форвард уже сообщил руководству «Ливерпуля», что покинет клуб летом.

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