Семь украинских МИГ-29 уничтожено за сутки ВС России: о чем это говорит

Всего за прошедшую неделю уничтожено 12 украинских самолетов.Семь украинских МИГ-29 уничтожено за минувшие сутки ВС России, а всего за прошедшую неделю потери у противника составили 12 самолетов, об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.