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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский о «Динамо»: «Победы над СКА и «Спартаком» – отличный тест перед плей‑офф. Если вратарь тащит, то у полевых игроков появляется бешеная мотивация»

В четверг бело-голубые в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграли «Спартак» (4:1). Ранее команда Алексея Кудашова одержала победу над СКА (3:1).

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