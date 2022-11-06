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«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв «Филадельфию» по пенальти. Бэйл сравнял счет на 128-й минуте

«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв «Филадельфию» по пенальти. В финальном матче калифорнийцы добились победы над «Юнион» (3:3, по пенальти – 3:0).

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