«Язучы портфеле» күргәзмәсе: «Әйтерсең лә, язучы монда эшләп утырган да, чыгып киткән»

Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камалның мемориаль фатиры «Язучы портфеле» дип аталган яңа камералы күргәзмә тәкъдим итте.
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