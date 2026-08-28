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«Язучы портфеле» күргәзмәсе: «Әйтерсең лә, язучы монда эшләп утырган да, чыгып киткән»

«Язучы портфеле» күргәзмәсе: «Әйтерсең лә, язучы монда эшләп утырган да, чыгып киткән»

Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камалның мемориаль фатиры «Язучы портфеле» дип аталган яңа камералы күргәзмә тәкъдим итте.

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