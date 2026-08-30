Диффузионная сварка металлов — технология и применяемое оборудование

Спросите у инженера на производстве, что такое диффузионная сварка, и вы, скорее всего, получите не один простой ответ, а целую историю — про вакуумные камеры, многослойные заготовки, сотни градусов температуры и давление, при котором металл буквально «становится единым телом» без привычного шва.