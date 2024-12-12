Более 310 тысяч туристов посетили Актау в 2024 году

В период с января по сентябрь текущего года Актау посетили более 310 тысяч туристов. Об этом сообщил аким города Актау Абилкаир Байпаков на встрече с жителями, которая прошла с участием акима области Нурдаулета Килыбай, сообщает пресс-служба акимата города.