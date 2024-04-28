Кино: Бросила мужа-миллионера, вышла замуж за бедного артиста и стала министром культуры: О чем жалеет Ксения Лаврова-Глинки

Фильмография Ксении Лавровой-Глинки насчитывает почти 60 работ в кино и сериалах, актриса играет ведущие роли на сцене МХТ имени Чехова и не боится брать на себя ответственность за развитие культуры в родной Тверской области, где занимает пост министра культуры.