Россиянам позволят не платить крупные кредиты в течение некоторого времени

На данный момент власти решают, на сколько конкретно необходимо увеличить лимиты "кредитных каникул" В России власти обсуждают повышение максимального размера займов, по которым можно получить кредитные каникулы.
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