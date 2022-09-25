В Тверской области автоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей в салоне автомобилей

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения автоинспекторами проведены массовые мероприятия по контролю применения детских удерживающих устройств, направленные на профилактику аварийности с участием детей-пассажиров.
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