Закон, порядок, государство

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В Тверской области автоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей в салоне автомобилей

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения автоинспекторами проведены массовые мероприятия по контролю применения детских удерживающих устройств, направленные на профилактику аварийности с участием детей-пассажиров.

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