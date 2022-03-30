Газета.ру

6 717 подписчиков

Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в НХЛ среди россиян

Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в НХЛ среди россиян

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян, благодаря результативному пасу в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх