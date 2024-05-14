Ветерану ВОВ прислали просроченный сыр ко Дню Победы: От мэрии Самары требуют ответа

В Самаре ветерану ВОВ прислали просроченный сыр ко Дню Победы. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил: от администрации города ждут ответа, почему случился такой инцидент.
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