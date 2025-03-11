Простой советский мальчишка предсказал исход Великой Отечественной ещё до её начала

14-летний школьник Лёва Федотов ещё до начала Великой Отечественной войны написал в своей тетрадке, когда на Советский союз нападёт Германия, что Гитлер попытается победить до морозов… Предугадал он каким-то чудом и судьбу отдельных городов.
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