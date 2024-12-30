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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ – НА ОЧЕРЕДИ АЛИЕВСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН?

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ – НА ОЧЕРЕДИ АЛИЕВСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН?

 117,5 тыс прочтений Волны "цветных преобразований" вплотную подкатывают к Азербайджану. Эра "пожизненных" президентств на постсоветском пространстве клонится к закату, но закат этот надвигается с востока.

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Комментарии
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Александр Невельский
Пока что, всё это  &quot;присказка&quot;, а какой будет  &quot;сказка&quot;, никому не ведомо!
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13 час.
Дмитрий Танцюра
Кто-то  ,пошёл в садик , потом с знаниями , опытом , ..., развитием , пошёл , в школу , потом с садиком , школой , институтов , поймали и на жену работать заставили .
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10 час.

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