ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ – НА ОЧЕРЕДИ АЛИЕВСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН?

117,5 тыс прочтений Волны "цветных преобразований" вплотную подкатывают к Азербайджану. Эра "пожизненных" президентств на постсоветском пространстве клонится к закату, но закат этот надвигается с востока.
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