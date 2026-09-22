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Новости Липецка

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В Липецке 23 сентября не будет электричества на 20 улицах

В Липецке 23 сентября не будет электричества на 20 улицах

Отключения продлятся с 9 до 17 часов, часть районов останется без света с полудня. Горячая линия для обращений: 8-800-220-0-220.

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