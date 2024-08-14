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Царьград

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Популярный напиток состарит мозг на 11 лет, если пить больше двух раз в день - исследование

Популярный напиток состарит мозг на 11 лет, если пить больше двух раз в день - исследование

Частое употребление напитков с высоким содержанием сахара грозит старением мозга на 11 лет и может привести к деменции.

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