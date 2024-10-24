Масштабные изменения в расписании поездов D4 от «Белорусской» вводятся в конце октября и начале ноября

Расписание движения поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (D4) изменится в выходные дни 26–27 октября, а также 3–4 и 9–11 ноября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.