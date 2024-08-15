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Мигрантские хостелы вместо банков: Москву окутала сеть ночлежек для гастарбайтеров

Мигрантские хостелы вместо банков: Москву окутала сеть ночлежек для гастарбайтеров

Зачастую всего в нескольких километрах от Кремля формируются огромные мигрантские общаги, рассчитанные каждая на сотни и даже тысячи постояльцев.

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Maxim
Конфисковать помещения, хозяев - привлечь по ст. 322.1 УК РФ..
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