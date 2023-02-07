В немецком театре осудили украинских артистов за бойкот фестиваля из-за Анны Нетребко

Руководство Гессенского государственного театра в Германии не согласилось с позицией украинских артистов, заявивших о намерении бойкотировать Международный майский фестиваль в Висбадене из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко.
Руководство Гессенского государственного театра в Германии не согласилось с позицией украинских артистов, заявивших о намерении бойкотировать Международный майский фестиваль в Висбадене из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко.
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