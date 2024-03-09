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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расселл исполнил ключевое попадание в матче с «Бакс», Динуидди накрыл Лилларда в решающей атаке

Расселл исполнил ключевое попадание в матче с «Бакс», Динуидди накрыл Лилларда в решающей атаке

За 5,9 секунды до завершения четвертой четверти Д’Анджело Расселл исполнил ключевое попадание, которое вывело «озерников» вперед.

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