Часть дорожных камер в России могут отключить

Часть дорожных камер в российских регионах могут отключить, пишет «Коммерсант». Это связано с требованиями, которые предъявляет к устройствам фотовидеофиксации новый проект постановления Минтранса, который должен вступить в силу 1 сентября вместе с уже принятым федеральным законом №197.