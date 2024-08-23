В Аризоне полиция нашла и задержала мужчину за угрозы убийства Трампа

Сообщения с угрозами расправы над кандидатом в президенты американец публиковал в социальных сетях.Полиция штата Аризона заявила о задержании местного жителя, который угрожал убить кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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