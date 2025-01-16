Байден не сумел внятно сформулировать критические замечания в адрес Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении на военной базе Майер - Хендерсон-Холл в Арлингтоне, не сумел внятно сформулировать критические замечания в адрес президента России Владимира Путина, вместо этого произнеся бессвязный набор слов.
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